Continua la campagna di rafforzamento dell’Hc Fondi per la prossima, impegnativa, stagione della Serie A Beretta di Pallamano.

La dirigenza rossoblù non ha praticamente mai smesso di lavorare per mettere a disposizione di Giacinto De Santis una rosa all’altezza della situazione.

Nelle ultime ore è stato annunciato un altro colpo decisamente ad effetto. Si tratta dell’ingaggio, con accorso biennale del terzino-centrale argentino Piero D’Benedetto.

Classe 1996, D’Benedetto proviene dal Club Atlético River Plate.

Nazionale argentino Under 18, il neo rossoblu è dotato di un’ottima visione di gioco, è molto veloce e ha quella tecnica individuale, in fase offensiva, tipica dei giocatori sudamericani; in fase difensiva, invece, può ricoprire più ruoli e soprattutto adatto a tutti i tipi di difesa, sia aperti che chiusi.

Queste le parole del nuovo giocatore rossoblu: “Sarà la mia prima esperienza lontano da casa e non vedo l’ora di essere lì per iniziare gli allenamenti e conoscere i miei compagni di squadra e lo staff. Dal primo giorno che il mio manager, Manuel Arango, mi ha detto della possibilità di essere parte di questa storica società, non ho avuto alcun dubbio. Per fortuna abbiamo trovato un accordo e a fine luglio sarò li”.