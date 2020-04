Ha lasciato da poco, anzi pochissimo, il ruolo di assessore all’urbanistica del Comune di Sabaudia.

Ha ricoperto un ruolo importante facendosi apprezzare sia dal sindaco Giada gervasi che dal resto della giunta e dei cittadini.

Ed ora che ha rimesso le deleghe per esigenze di natura professionale è stato “promosso“.

Si tratta di Innocenzo Angelo D’Erme, designato dal gruppo di Cittadini per Sabaudia responsabile tecnico del Movimento, a supporto della maggioranza e del gruppo di lavoro che vede come portavoce Ennio Zaottini, già assessore ad ambiente e sanità.

“La squadra politica si rafforza e continua – spiegano – ad offrire sostegno al sindaco e ai tre gruppi di maggioranza presenti in consiglio comunale, nell’intento di consolidare l’operato dell’amministrazione Gervasi sul territorio, con azioni decise e progetti concreti e condivisi, proseguendo in quell’operazione di trasparenza amministrativa intrapresa sin dalla campagna elettorale e portata avanti pienamente in questi primi 2 anni e mezzo di governo della città”.