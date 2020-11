Da sabato prossimo 14 Novembre sul sito www.insiemeineuropa.it, piattaforma digitale realizzata dall’Eurodeputato Salvatore De Meo, partirà il primo ciclo di approfondimenti webinar sui finanziamenti europei e sulle tante opportunità dell’Unione Europea. “Cercare di accorciare le distanze tra l’Unione Europea e i territori rimane una delle mie prerogative – dichiara l’on Salvatore De Meo -. La realizzazione del sito www.insiemeineuropa.it nasce proprio con l’obiettivo di informare ed aggiornare costantemente i cittadini, le imprese e gli Enti locali sui finanziamenti diretti e indiretti europei, nazionali e regionali. Abbiamo bisogno di più Europa – continua l’Eurodeputato -, ma è necessario condividere con essa occasioni ed opportunità. Per farlo bisogna conoscerle e al tempo stesso rimuovere le criticità che in passato hanno impedito al nostro Paese di essere tra quelli più capaci di utilizzare i fondi europei». Per far meglio comprendere le possibilità e le occasioni che l’Unione Europea presenta e soprattutto per mostrare i vari passaggi fondamentali che questo tipo di attività richiede, nel mese di Novembre l’on. De Meo ha promosso sulla piattaforma www.insiemeineuropa.it cinque incontri tematici, in modalità webinar, con la partecipazione di professionisti del settore che attraverso le loro competenze e capacità illustreranno proposte, opportunità e i diversi settori che regolano il meccanismo dei fondi e dei finanziamenti europei. «In questa prima programmazione di webinar cercheremo – continua De Meo – di porre l’attenzione sul panorama generale dei finanziamenti europei nell’ambito delle varie strategie indicate dalla Commissione Europea e alla luce della prossima programmazione finanziaria 2021/2027. Credo che questo tipo di formazione sia fondamentale per familiarizzare maggiormente sui vari strumenti messi in campo dall’Unione Europea e grazie alla collaborazione di alcuni esperti potremo approfondire i temi delle politiche economiche e finanziarie, della transizione Green e Digitale ma soprattutto – conclude Salvatore De Meo – conoscere le modalità di accesso ai vari bandi di finanziamento europeo che possono essere conosciuti gratuitamente iscrivendosi alla piattaforma www.insiemeineuropa.it.

Tutti gli appuntamenti saranno introdotti dall’Onorevole Salvatore De Meo e coordinati dalla dott.ssa Rachele Tesei. Per le iscrizioni è possibile effettuarle direttamente sul sito: www.insiemeineruopa.it

Gli appuntamenti:

– sabato 14 novembre, dalle 10,30 alle 11,30: “Guida ai fondi europei ed ai programmi di finanziamento”, tenuto da Valerio Valla, CEO Studio Valla.

– lunedì 16 novembre dalle 18 alle 19: “Ecobonus: una grande opportunità per i territori”, condotto da Livio Monstesarchio, Chief Consluting Officier.

– giovedì 19 novembre, dalle ore 18 alle 19: “Agenda digitale e start up”, condotto da Davide D’Arcangelo, Partner di Iniziativa.

– venerdì 27 novembre dalle ore 18 alle 19: “Green Deal: sfide e opportunità per l’Europa”, condotto da Maria Laura Trifiletti, Innovation Consultant di Zabala Brussels.

– lunedì 30 novembre dalle 18 alle19: “Le nuove politiche economiche europee”, condotto da Leonardo Franci, Market Strategist and Bank Advisor.