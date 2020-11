Una citazione niente male quella che il Corriere della Sera ha fatto sulla propria pagina Instagram.

Il principale quotidiano nazionale, infatti, ha postato una foto dell’Eremo di San Michele Arcangelo, che si trova a Formia. E lo ha fatto paragonandolo a una delle meraviglie del mondo Antico, ovvero l’antica città di Petra, interamente scavata nella roccia e che si trova in Giordania.

Ebbene, l’autore del post si chiede: “Petra? No: Formia, in provincia di Latina. Si tratta infatti dell’Eremo di San Michele Arcangelo, situato alle pendici di monte Altino. Un gioiello non conosciuto quanto meriterebbe”.

L’immagine è stata inserita nell’ambito dell’iniziativa #bellezzeditalia, messa in piedi in collaborazione tra il “Corriere della Sera” e IgersItalia per promuovere la bellezza del territorio italiano.

Lo stesso quotidiano, poi, ha voluto promuovere un concorso: “Fateci vedere i vostri territori e la natura taggando @corriere e @igersitalia. Le foto più belle (possibilmente quadrate o verticali) e i video più spettacolari verranno pubblicati sul nostro profilo Instagram”.