di Daniela Pesoli – Una donna di Lenola, 79 anni, è morta questa mattina all’ospedale Dono Svizzero di Formia per contagio da nuovo Coronavirus.

Il sindaco Fernando Magnafico ha voluto subito parlare ai cittadini.

“Rispettiamo le disposizioni – si raccomanda – e usciamo il meno possibile, aiutiamo la Asl a fare le indagini e cerchiamo di limitare le possibilità di contagio”.

I familiari della donna deceduta, la prima vittima in provincia di Latina del Covid 19, sono sottoposti ad isolamento in casa e si stanno ricostruendo gli spostamenti della 79enne per verificare i contatti.

La donna era affetta da pluripatologie preesistenti.