di Daniela Pesoli – “La notizia che non volevamo sentire, purtroppo, è arrivata: è mancata la nostra concittadina, ricoverata presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia da una settimana a seguito di varie patologie pregresse e risultata positiva al Covid-19”.

Il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico parla ai cittadini per esprimere dolore, ma anche per chiedere collaborazione per limitare i contagi.

“La raccomandazione che faccio con forza a tutti i concittadini – dichiara il sindaco – è quella di rispettare scrupolosamente le disposizioni delle autorità sanitarie, del Governo e della Regione, di uscire il meno possibile, aiutando la Asl a fare le dovute indagini e cercando di limitare le possibilità di contagio”.

In merito ai contatti della donna deceduta questa mattina, Magnafico evidenzia: “Poiché le indagini per provare a ricostruire l’intera rete dei suoi legami al momento non sono ancora concluse, chiedo a tutti voi la massima collaborazione. Ciò che abbiamo più a cuore è la sicurezza dei cittadini: questo è il momento in cui ciascuno di noi deve darei il proprio contributo. Le prossime ore saranno decisive. Le autorità preposte stanno ripercorrendo anche gli spostamenti e i contatti dei familiari”.

Magnafico ha chiesto di eseguire immediatamente, ai parenti della donna, i tamponi preventivi, ma in assenza di sintomi l’autorità sanitaria ha risposto che non è possibile effettuarli.

“In ogni caso – conclude il sindaco – sono certo che i cittadini del nostro borgo sapranno rispettare le indicazioni che stiamo dando, nell’esclusivo interesse della loro salute”.