di Daniela Pesoli – Costi ridotti del 30 per cento per le rette dell’asilo nido e le tariffe del trasporto pubblico e della mensa scolastica.

E’ l’agevolazione decisa dalla giunta comunale di Lenola a favore delle famiglie con figli minorenni per l’intero mese di marzo.

Un aiuto ai genitori a seguito della chiusura delle scuole disposta dal governo su tutto il territorio nazionale come misura per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Ovviamente, anche il comune di Lenola ha recepito tutte le direttive del governo emesse di recente per il contenimento del contagio.

Nel dettaglio, oltre alla sospensione delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo, a Lenola sono stati rinviati a data da destinarsi l’evento in programma al cinema Lilla previsto per sabato 7 marzo sul tema “Gestione del territorio – Crescere insieme” che avrebbe visto la presenza del senatore Nicola Calandrini, dell’eurodeputato Nicola Procaccini e del consigliere regionale Sergio Pirozzi, e l’incontro sul libro di Beatrice Marrocco “Al limite io e te” previsto per domenica 8 marzo al cinema Lilla.