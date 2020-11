Un avviso alla cittadinanza pubblicato anche sulla pagina social del Comune con cui il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico, annuncia di aver firmato in data 31 ottobre e con decorrenza dal 2 al 7 novembre, l’ordinanza con cui si dispone la chiusura di tre scuole.

Il numero dei conagi continua ad aumentare. Molti sono focolai che si sviluppano nelle famiglie.

“Si tratta di una decisione necessaria e non rinviabile – spiega il sindaco Magnafico – scaturita dalla preoccupazione per i numerosi casi positivi o di persone con sintomi riconducibili ad un contagio da coronavirus conviventi con alunni anche della scuola primaria o secondaria di primo livello. La chiusura è funzionale per la condotta e ultimazione dei controlli predisposti dalla Asl per gli alunni e i loro familiari. Una volta avuta contezza dei positivi e delle relazioni di parentela o vicinanza con gli alunni, con i docenti, collaboratori scolastici e altri operatori comunque coinvolti nel servizio scolastico, si potrà valutare con cognizione di causa ogni altra ulteriore mossa (proroga della chiusura, apertura totale, apertra ridotta, ecc…)”.