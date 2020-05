Buone notizie in arrivo per l’ospedale di Formia.

La Asl aveva assegnato incarico professionale propedeutico per affidare il progetto esecutivo del nuovo ospedale e per la gara d’appalto per la sua realizzazione.

“Questo step – spiegano il segretario provinciale del Pd di Latina, Claudio Moscardelli e i consiglieri regionali, Enrico Forte e Salvatore La Penna – è stato ultimato e prossimamente la Asl e la Regione Lazio presenteranno il lavoro”.

In attesa che la nuova struttura sia realizzata resta l’esigenza di far fronte all’ordinario e al presente.

Il che significa rendere l’ospedale di Formia un Dea di I livello a tutti gli effetti.

In questo percorso si innesta, stando quanto riferito dal Pd, un’altra importante notizia.

“Il servizio di emodinamica si rafforza con l’arrivo di un cardiologo e con altri due a contratto libero professionale, si sta inoltre procedendo all’assunzione di altri due emodinamisti. Nelle more Latina ha assicurato un supporto con altri emodinamisti e si stanno assegnando tre nuovi infermieri”.

Quindi? Dal primo giugno il servizio di emodinamica diventerà operativo h12 e ci dovrebbero essere i presupposti per portarlo velocemente h24.

“Sono due notizie importanti, espressive della volontà dell’Azienda di investire sulla struttura ospedaliera di Formia che è Dea di I livello. È un punto strategico dell’offerta di servizi sanitari, al confine con la Campania e riferimento per il quadrante sud della provincia. Dobbiamo intensificare gli sforzi per i concorsi di struttura complessa, per ulteriori investimenti di diagnostica e per personale medico ed infermieri. Il territorio – concludono – diverrà strategico con investimenti ugualmente importanti in cui telemedicina, Punti di assistenza territoriale, Case della salute e medico di medicina generale saranno un’organizzazione integrata adeguata a rispondere alle nuove”.