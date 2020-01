Il virus si sta diffondendo.

L’allerta è massima, le istituzioni sono mobilitate, le strutture sanitarie pronte a gestire i casi che potrebbero presentarsi.

L’indagine epidemiologica è in corso in stretta connessione tra le Asl italiane e il Ministero della salute.

Quotidianamente saranno diffusi bollettini di aggiornamento sulla situazione.

Gestire la situazione con grande attenzione è l’imperativo e fa male vedere che anche la politica stia cercando di fare campagna elettorale su una vicenda che richiede rispetto proprio per evitare di diffondere il timore e il clima di sospetto.

Ma a far paura più dell’influenza e della sua portata aggressiva sono la stupidità e l’ignoranza.

Due elementi che stanno creando allarmismo e diffondendo paura.

Due fattori che vedono il nemico nei cinesi che vivono nelle nostre città, ghettizzati e marginalizzati, come se il virus fosse “colpa loro”.

A Roma un bar ha vietato l’ingresso ai cinesi. Su whasapp i messaggi che parlano di casi “tenuti nascosti” negli ospedali si stanno diffondendo molto più velocemente del virus stesso.

Le mamme hanno paura di mandare i bambini a scuola, di prendere i mezzi pubblici.

E la storia si ripete. Scene di panico analogo, ed ingiustificato, si erano verificati con la Sars, a cui il Coronavirus è imparentato avendone in comune l’80% del quadro genetico, e l’Ebola.

Diverse modalità di contagio stessa reazione da parte delle persone che, anzichè approfondire nelle sedi deputate a dare informazioni corrette, preferiscono seguire la strada della cospirazione della pandemia voluta da qualche suprema entità mondiale.

Il problema è che mentre il Coronavirus ha ed avrà una sua spiegazione scientifica e prima o poi troverà, come accaduto per altre epidemie, la sua cura e il relativo vaccino, per stupidità ed ignoranza non esiste, purtroppo, rimedio.