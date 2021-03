Sembra in via di sblocco la situazione vaccini nel Lazio. ricordiamo che la regione è stata costretta a interrompere le vaccinazioni contro il covid per lo stop imposto dal governo al vaccino Astrazeneca, ovvero praticamente l’unico finora disponibile nella nostra regione. oggi invece, l’Agenzia Europea del farmaco, l’Ema, ha dato il via libera all’utilizzo del vaccino di Astrazeneca. «E’ sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi» ha affermato la direttrice di Ema Emer Cooke al termine della riunione della commissione di sicurezza dell’Ema (Prac) sulla questione.

Una notizia importante che ha subito provocato la reazione dell’assessore alla salute del Lazio Alessio D’Amato, che ha così commentato: “Siamo pronti a ripartire riattivando le sedi vaccinali già domani mattina con tutti coloro che sono prenotati per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Siamo in attesa che AIFA si pronunci per rimuovere il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca dopo il pronunciamento da parte di EMA. Ora non si perda altro tempo”.

Ora non resta altro che aspettare che anche l’Aifa, l’agenzia italiana, conceda il placet per poter ricominciare con le somministrazioni.