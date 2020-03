In tempi di Coronavirus, il web sopperisce ai limiti imposti dall’emergenza. A Fondi, a seguito della sospensione fino al 15 marzo delle attività nella “Biblioteca dei bambini”, l’appuntamento con la lettura per la fascia di età 5-7 anni sarà in diretta Facebook.

Si tratta dell’iniziativa “Leggimi sempre” che, come già programmato, si terrà il 10 marzo, ma con i bambini che anziché recarsi nella biblioteca comunale “Dan Danino di Sarra” si collegheranno con Facebook.

“Un modo – spiegano gli organizzatori – per continuare a stare insieme, senza paura e nel segno della responsabilità collettiva”.

Per seguire la diretta basterà collegarsi alla pagina Facebook ufficiale leggimisempre.

Leggimi Sempre darà informazione tempestiva sulla data di ripresa degli incontri in biblioteca, in base alle disposizioni delle istituzioni.