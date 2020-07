‘La montagna ha partorito il proverbiale topolino’.

Con queste parole Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio, ha liquidato l’approvazione, avvenuta oggi in aula, della legge 200.

Una legge che riguarda lo Sviluppo e la valorizzazione dei piccoli comuni ma per la quale, sottolinea Simeone, si è investito troppo poco.

Bastano alcuni numeri, secondo il consigliere regionale, per comprendere quanto la copertura finanziaria si esigua. La cifra stanziata, infatti, è di 10 milioni. Di questi, 2 milioni di euro destinati agli interventi nei servizi essenziali si traducono in appena 7.800 euro stanziati mediamente per ogni piccolo comune; la stessa cifra (misera) i piccoli comuni la riceveranno anche per gli assi di intervento relativi alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici e per le misure di contrasto ai fenomeni dello spopolamento e dell’abbandono.

Un discorso analogo va fatto per i 4 milioni di euro relativi agli interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, consolidamento statico degli edifici pubblici, abbattimento delle barriere architettoniche e sostegno alla semplificazione amministrativa e all’innovazione. Stiamo parlando di un capitolo di spesa molto vasto che si tradurrà però in uno stanziamento medio di appena 15.600 euro per i piccoli comuni del Lazio. Una somma irrisoria anche per una piccola amministrazione locale.

Insomma, buone le intenzioni secondo Simeone, ma poca sostanza la sostanza.