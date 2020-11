Sarebbe morto, con ogni probabilità, ed in maniera decisamente brutta. Il caso, però, oppure il destino o, per chi ci crede, chi tutto vede e definisce, ha voluto che la sua vita continuasse.

Stiamo parlando di un cagnolino, di taglia piccola, raccolto ai bordi di una strada nelle campagne alle pendici di Sezze da Giovanna, volontaria dell’associazione Chance for Dogs, che si trovava a passare di li per caso.

Queste le parole di Giovanna: “Sul ciglio della strada in piena curva vedo un cane di piccola taglia accovacciato sul terreno, vicino a lui una cassetta di plastica nera. Io e la signora che era accanto a me pensavamo stesse dormendo. Non mi fido, accosto, quattro frecce e scendiamo dall’auto. Il piccolo comincia a dimenarsi, non muove le zampe posteriori. Penso subito ad un incidente”.

Poi l’incredibile scoperta: “Mi avvicino e trovo l’ORRORE: le sue zampe posteriori erano legate tra loro con uno spago e come se non bastasse la corda era legata anche alla cassetta. Non avevo nulla, né forbice, né coltello. Sfrecciano una decina di auto, ma nessuno si degna di fermarsi. Prendo una mattonella rotta e inizio a tagliare lo spago legato a morte. Le zampe gonfie, il sangue non circolava più. Lo abbiamo avvolto con la coperta che fortunatamente era nel mio trasportino, preso in braccio e portato in ambulatorio a Sezze Scalo dalla veterinaria”.

La dottoressa visita il cane, gli somministra un antibiotico e fa tutte le analisi del caso.

“Jacob, questo il nome che gli abbiamo dato, non riusciva – continua Giovanna – a poggiare per terra la zampa posteriore destra ma probabilmente era solo intorpidita per il troppo immobilismo. Ho riparlato con la dottoressa questa mattina e, a quanto sembra, non dovrebbero esserci danni permanenti”.

Giovanna è una volontaria dell’associazione Chance for Dogs, che ha sede a Sermoneta Scalo. Un gruppo di volontari che si occupa, come dice lei: “Di trovare famiglia a tutti i pelosi che troviamo in strada, oppure a coloro che chiedono aiuto per la sistemazione di cucciolate indesiderate. Vogliamo dare una possibilità a tutti questi cani sfortunati”.