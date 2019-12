E’ stato sottoscritto, nei giorni scorsi, il protocollo d’intesa tra Unindustria Lazio e gli Odcec del Lazio, su iniziativa dell’Ordine di Latina, per la legalità in economia, con il fine di consentire il corretto sviluppo del sistema economico, anche in tema di prestazioni professionali, così contrastando il fenomeno dell’abusivismo.

Oltre al vice presidente di Unindustria Lazio, Sabrina Florio e al presidente di Unindustria Latina, Giorgio Klinger, in rappresentanza dei vari odcec erano presenti: per Latina il presidente Efrem Romagnoli, per Roma il segretario Andrea Borghini, per Cassino il segretario Luigi Galasso, per Civitavecchia il presidente Cristiano Sforzini, per Frosinone il presidente Domenico Celenza, per Rieti il presidente Alessandro Moronti, per Tivoli il presidente Gianluca Tartaro e per Viterbo il presidente Marco Santoni.

L’obiettivo è quello di creare una sinergia per consentire la reciproca valorizzazione delle competenze e anche della figura del Commercialista e dell’Esperto Contabile, da individuarsi solo in coloro che sono iscritti agli Ordini.

In tale ambito, ci saranno l’interscambio dei rispettivi link sui siti istituzionali e le informative alle imprese associate, anche per agevolare la verifica che il proprio “Commercialista” sia effettivamente iscritto all’albo, così da realizzare la migliore garanzia per la qualità delle prestazioni professionali ricevute e le tutele derivanti dall’adeguato percorso di studi, dal superamento dell’esame di Stato, dall’aggiornamento professionale continuo, dalla predisposizione preventivo di spesa, dall’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e dal controllo dell’attività dell’iscritto da parte del Consiglio di disciplina.

Gli ordini, di concerto con Unindustria Lazio, realizzeranno iniziative/eventi rivolti alle imprese associate in materie specifiche di interesse.

I presidenti degli ordine dei commercialisti del Lazio hanno commentato: “Siamo dinnanzi ad una innovativa svolta nei rapporti tra imprese e Commercialisti/Esperti Contabili, che trova nel Lazio una sintesi di reciproco interesse, nel solco della legalità”.