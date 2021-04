Legalità, Ci Piace!’, Acampora: “Noi sentinelle contro l’usura”

di Katiuscia Laneri – In rappresentanza di Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio, il presidente Giovanni Acampora e il direttore generale Salvatore Di Cecca, hanno partecipato alla giornata nazionale “‘Legalità, ci piace!”.

Giunta all’ottava edizione, l’iniziativa, ha come obiettivo promuovere e rafforzare la cultura della legalità, quale requisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio. Quest’anno l’evento presieduto dal Presidente Nazionale Carlo Sangalli, si è avvalso della presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

La mattinata si è aperta con la relazione del Direttore dell’Ufficio Studi, Mariano Bella. Un’analisi dettagliata, al termine della quale è emerso, che ad oggi, senza adeguati sostegni e un piano di riaperture e rilancio del commercio, sono a rischio chiusura 300mila imprese non alimentari e dei servizi, di cui 240mila sono a causa della pandemia. Un quadro allarmante, se si tiene conto che dietro tutto questo, c’è un fenomeno criminoso in forte crescita, quello dell’usura, che ha raddoppiato il numero degli imprenditori che sono rimasti incastrati nell’ingranaggio (27% nel 2020 contro il 12,7% del 2019), mentre circa 40mila imprese del commercio, della ristorazione e dell’alloggio sono a rischio.

“Dai dati snocciolati questa mattina – ha dichiarato Acampora -, emerge un quadro estremamente preoccupante. Siamo chiamati ad essere le sentinelle per fronteggiare il fenomeno dell’usura ed è per questo che Confcommercio, da sempre vicina alle imprese, a tutti i suoi associati, chiede con forza e determinazione di interagire costantemente con le istituzioni e con le forze dell’ordine e di lavorare in piena sintonia di intenti, per la promozione e diffusione della cultura della legalità”.