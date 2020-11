Un cambiamento necessario che punta a rafforzare e strutturare ogni giorno di più il ruolo della Lega nei singoli territori.

Passa da qui la decisione in corso da parte di Matteo Salvini di procedere al commissariamento dei coordinamenti regionali quale primo passo per rivedere il riassetto generale del partito.

Una scelta di cui si parlava da tempo e che sta prendendo forma proprio in queste ore. Per il Lazio la scelta cadrebbe sul leader Claudio Durigon che dovrebbe prendere il posto di Francesco Zicchieri.

Il deputato di Terracina, a sua volta, andrà a ricoprire un altro ruolo certo non meno importante nella Lega a livello nazionale.

Analoghi commissariamenti saranno effettuati in Lombardia e Veneto.

Contestualmente si procederà allo svolgimento dei congressi locali che porteranno ad una definizione di ruoli, compiti e funzioni in vista di nuove ambiziose sfide che non passano solo per le elezioni amministrative del prossimo anno.

In vista anche una riorganizzazione del partito sui territori, compresa la provincia di Latina, con l’obiettivo di creare una classe dirigente competitiva e motivata che possa avere un ruolo primario nel governo dei singoli Comuni.