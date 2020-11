”Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, revochi il direttore generale dell’Asl di Latina, Giorgio Casati, per aver augurato il Covid-19 ai consiglieri regionali, ‘rei’ di aver chiesto una visita ispettiva all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina”.

La richiesta è contenuta in un’interrogazione urgente firmata dai capigruppo del Carroccio e di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi e Giuseppe Simeone, insieme ai consiglieri Pasquale Ciacciarelli, Daniele Giannini, Giuseppe Cangemi, Laura Cartaginese, Laura Corrotti (Lega) e Davide Barillari (Misto).

”I rappresentanti istituzionali – argomentano i consiglieri regionali – si sono recati presso l’ospedale per verificare l’andamento della gestione dell’emergenza Coronavirus, su cui sono emerse delle gravi carenze e, in particolare, sulla mancata programmazione di un piano in vista della seconda ondata: in provincia di Latina sono appena 186 i posti letto Covid su oltre 570mila abitanti. Tanto che è stata persino liberata la cappella del nosocomio pontino al fine di rastrellare degli spazi”.

Poche ore prima della visita istituzionale c’era stato lo scambio di messaggi sulla chat interna alla Asl di Latina in cui proprio il direttore generale Casati aveva utilizzato frasi pesantissime nei confronti di Simeone e Tripodi.

Le scuse del direttore erano state formulate, solo alcuni giorni dopo e a seguito della richiesta pubblica formulata dall’assessore regionale D’Amato.

“Per non parlare delle lacune legate alla rete e all’assistenza territoriale, ai servizi e all’ospedale Goretti, a cui si aggiungono l’Alfredo Fiorini di Terracina, il Dono Svizzero di Formia e il San Giovanni di Dio di Fondi, sulle quali Casati ha risposto insufficientemente. Insomma, Zingaretti esca allo scoperto alla luce dell’elevato rischio – concludono i consiglieri regionali – per la popolazione della provincia di Latina”.