Terracina, inizia oggi (ufficialmente) la campagna elettorale.

Forza Italia e Lega ieri, in una riunione, avrebbero chiuso l’accordo e sarebbero riusciti a vincere le reticenze del candidato sindaco Luigi Torre.

Passaggio che, seppure in assenza di ufficialità, ha impresso un’accelerazione da parte di Nicola Procaccini che ha calato a poche ore di distanza l’investitura dell’attuale sindaco facente funzioni, Roberta Tintari.

Luigi Torre è l’uomo di sintesi tra Fazzone e Zicchieri. Vicino ad entrambi, proveniente dalla società civile.

E’ il simbolo, o meglio vuole esserlo, del radicamento di Forza Italia e l’avanzata massiccia della Lega contro la continuità di Procaccini & co.

Rotti gli argini sui nominativi da mettere in campo resta da contenere, in casa Lega, l’onda d’urto di Gianfranco Sciscione che sembrerebbe non aver digerito la convergenza su un candidato diverso da lui.

Ma a tenere alta l’attenzione, sempre nel centrodestra, è il peso specifico dei due candidati.

Più di qualcuno spera, e sta lavorando ancora, sulla coesione del centrodestra, in fondo la speranza è l’ultima a morire.

Passaggio che se dovesse, sotto la scorta di un miracolo considerata la tensione che ormai aleggia a Terracina tra i leader di Fratelli d’Italia e Lega, verificarsi troverebbe giustificazione nel bene supremo dell’unità nell’interesse dei cittadini.

All’appello manca ancora il centrosinistra.

La partita resta concentrata in una sola parte del campo in attesa che un’altra donna forte, con un bagaglio politico pesante sulle spalle, come l’ex assessore regionale alle politiche sociali, Rita Visini, rompa gli indugi ed entri a gamba tesa in campagna elettorale.

Che vinca il migliore.