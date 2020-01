Tremate, tremate le Sardine sono tornate.

Il movimento ittico torna a far sentire la propria voce dopo il risultato ottenuto in Emilia Romagna.

Lo fa partendo ripartendo Latina con un tour che toccherà anche altri Comuni.

Si punta ad ampliare il consenso e a far sentire la propria voce sul territorio dopo il primo evento in piazza del Popolo.

“Nelle periferie – spiegano sulla loro pagina social le Sardine – sono state disattese aspettative anche da chi avrebbe dovuto, per cultura e storia, stare vicino al popolo e ascoltarne le necessità. Ripartiamo da noi: riappropriamoci dei luoghi fisici, costruiamo contro narrazioni delle nostre realta’, valorizziamo il nostro territorio.

Il risveglio delle coscienze, volto al riscatto della società, è una necessità non piùprocrastinabile ed è compito di ognuno di noi essere parte integrante e attiva per un cambiamento in positivo”.

Il calendario prevede una tre giorni di “occupazione” delle città che venerdì 31 gennaio alle !4:30 partirà da piazza Giovanni XXIII a Priverno, per fare tappa dalle 16 alle 17:30 a Cisterna in piazza Saffi e dalle 18 alle 19:30 in piazza Roma.

Il primo febbraio sarà la volta di Latina, dalle 9:30 alle 11 in Q4/Q5 largo Jacopo Peri, poi un salto a Latina Scalo dalle 11 alle 13 in viale delle Industrieed infine, dalle 16 alle 18, a Borgo Santa Maria in via Macchiagrande.

Il 2 febbraio si naviga dalle 9:30 alle 10:30 a San Felice Circeo a Borgo Montenero, piazza IV ottobre e dalle 11 alle 13 a Terracina in piazza Garibaldi.

La campagna elettorale è iniziata e le sardine navigano in cerca di spazi.