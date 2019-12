La scena politica italiana e, di riflesso, della provincia di Latina sta fornendo elementi utilissimi a qualche film di animazione.

Si vedono sardine che nuotano nelle piazze senza sapere esattamente per cosa ma con la certezza di essere il “braccio armato” del governo in carica.

Ci sono i pinguini che vogliono mangiare le sardine lo fanno anche loro puntando sui social e definendosi sovranisti.

E’ comparso qualche gattino ma si è perso in questa giungla animalier che ha preso il posto della politica.

I primi, le sardine, sono nate per contrastare Salvini e l’avanzata del centrodestra.

Una sorta di movimento di prevenzione per quello che definiscono il male del mondo.

Poche idee, tanto populismo e quell’atteggiamento intellettual chic tanto caro alla sinistra del “mo ti spiego”.

I secondi nati per contrastare l’avvento delle sardine a supporto della destra e dei partiti che la rappresentano almeno stando quanto sinora si è compreso di loro.

Fenomeni di piazza già visti che seguono riti consolidati, l’ultimo quello del Movimento 5 Stelle, che sembrano scesi in piazza quasi per caso, che rinnegano padri politici e possibili candidature, ovviamente fino alle prossime elezioni.

Quello che manca è l’uomo, il politico, il leader (e non l’uomo della provvidenza) capace di instillare di nuovo nelle persone una speranza di futuro, di crescita, di benessere.

Abbiamo bisogno di politici come De Gasperi, capaci di presentarsi quando serve con il cappello in mano non per servilismo, non per timore, ma per dare al suo Paese una legittima possibilità di tornare a crescere anche, e soprattutto, dopo gli errori commessi.

E non si tratta di nostalgia per il passato ma di voglia di una politica fatta di uomini, e non di animali o movimenti ittici che ne scimmiottano e sviliscono i contenuti e la missione, segnata da programmi ed idee precise, da cittadini che scelgono e danno un valore al voto che esprimono perchè quello è il primo passo da compiere per difendere la nostra democrazia.

Se la politica non tornerà ad occupare lo spazio che le è proprio con la testa alta e la schiena dritta, se non smetterà di optare per inutili teatrini di piazza manovrati dall’alto, non resterà che attendere polpette dal cielo.