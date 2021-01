Le rompe il naso e due denti. Queste solo alcune delle lesioni che un 51enne avrebbe causato alla moglie durante diverse aggressioni. In un caso le avrebbe dislocato la mascella.

La donna aveva denunciato solo in parte i maltrattamenti, ma durante l’ultimo episodio, uno dei due figli ha chiamato la polizia. Anche i ragazzi, di 14 e 17 anni sono stati travolti dall’ira dell’uomo.

Il 51enne di Fondi è stato quindi arrestato il 25 gennaio scorso. Gli agenti lo hanno rintracciato nelle immediate vicinanze della casa coniugale e lo hanno accompagnato per accertamenti presso gli Uffici del Commissariato. La moglie e due figli minorenni intanto hanno raggiunto l’ospedale per essere sottoposti a cure mediche e sono stati poi dimessi con prognosi di 5 giorni per la moglie, e di 8 e 5 giorni per i figli.

Da tempo l’uomo – secondo il racconto delle vittime – abusa nell’uso di alcol e gli episodi di violenza erano frequenti e particolarmente gravi. In particolare la 42enne ha riferito di aver subito diverse lesioni tra le quali la rottura del setto nasale e la dislocazione della mascella e la perdita di due denti a causa dei colpi subiti. Anche le sue condizioni psicologiche della donna risultano compromesse anche a causa delle quotidiane offese.