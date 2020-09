La strategia di istallare fototrappole, ovvero quelle ‘macchine fotografiche’ che vengono attivate (per scattare foto, ma anche girare video) da un sensore che rileva il movimento, sta fornendo un forte deterrente contro gli zozzoni dell’immondizia.

Una strategia adottata in vari comuni della provincia, e che sta dando i risultati sperati anche a Formia.

Ad istallarle gli operatori della Formia Rifiuti Zero che, in questo modo, continuano a riprendere i trasgressori e i protagonisti degli atti incivili.

Una maniera facile e veloce per individuare chi non rispetta la normativa in tema di smaltimento dei rifiuti e potere poi, di conseguenza, procedere alla verbalizzazione ed all’ammenda.