Spaventoso incendio a Maenza dove torna ad essere avvolto dalle fiamme il Monte Acuto.

Sul posto, come comunicato sulla pagina ufficiale, sono arrivati oltre ai vigili del fuoco anche la protezione civile di Roccagorga e i volontari delle Aquile di Maenza.

Da giorni proprio i Monti Lepini sono stati presi d’assalto dai roghi che, complice il vento, si diffondono rapidamente rendendo complessi gli interventi di spegnimento.

Solo un paio di giorni fa a bruciare era stata la macchia mediterranea intorno a Sonnino e per lunghe ore i vigili del fuoco sono rimasti sul campo per contenere le fiamme, mettere in sicurezza la zona ed evitare che si propagassero arrivando alle abitazioni.