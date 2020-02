“Siamo felici che l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo abbia risolto i suoi problemi con Striscia la Notizia ed ottenuto quanto meritava: sicuramente un riscatto personale ma anche una buona notizia per la città, rimasta pesantemente infangata da quella vicenda, nel nome e politicamente. Quella dei commissariamenti, delle congiure politiche, è una storia che si è ripetuta, ciclicamente e sempre uguale a se stessa, con le maggioranze di centrodestra, destinate al commissariamento per scontri di potere interni mai risolti e che oggi, sotto la cenere di quel che ne rimane, covano ancora”.

Questo l’incipit dell’intervento di Latina bene comune a seguito della conferenza stampa odierna dell’ex sindaco di latina, Vincenzo Zaccheo.

Secondo l’attuale maggioranza che guida il Comune di Latina lo dimostrano le parole di Zaccheo, quando nella conferenza stampa di oggi, ha detto di voler sapere quale sia stata la “manina” occulta dietro quel video che di fatto è stata una manovra per rovesciarlo.

“Zaccheo dice di aver sempre combattuto le infiltrazioni della criminalità organizzata. Può darsi. Ma quali sono realmente le azioni che ha messo in campo? Il piano anticorruzione, aggiornato annualmente, ha visto la luce soltanto con l’amministrazione di Lbc, che ha attuato anche il piano controlli semestrale correlato alle procedure che hanno evidenziato criticità. Con l’attuale amministrazione sono iniziate davvero le procedure di gara, senza ricorso al sistema delle proroghe, invece molto ben oliato in precedenza”.

Oggi il Comune di Latina è dotato di procedure informatizzate per le delibere di Giunta e Consiglio, con la tracciatura dei passaggi per competenza dei vari servizi”.

Percorsi di legalità certificati dall’Anac e dai ricorsi vinti finora dal Comune in merito ai bandi emanati.

“Sotto l’amministrazione Zaccheo, e delle altre di centrodestra, abbiamo visto invece tante proroghe, e molte discrezionalità. In queste pieghe – spiegano – si sono insinuati e sono cresciuti i sistemi malavitosi che hanno massacrato la città. Questa è la prima delle responsabilità politiche di cui l’ex sindaco deve rispondere. Ad una stima approssimativa, senza voler entrare nei particolari non basterebbe un libro, e non dei sogni, ma degli incubi, la metà dei “guai” amministrativi di Latina sono nati sotto la guida di Zaccheo, nei suoi due mandati”

Latina bene comune, per voce del capogruppo Dario Bellini, ricorda il caso del cimitero, nonché la questione della metropolitana leggera per arrivare all’ex Icos..

“Zaccheo oggi ha detto che sotto le sue amministrazioni, nessuna scuola ha chiuso, neanche per un minuto. Adesso ci spieghiamo come mai dobbiamo chiuderle noi: edifici che ogni giorno ospitano i nostri bambini e ragazzi, lasciati abbandonati per anni senza alcuna manutenzione. Manutenzione che oggi viene fatta regolarmente, con un controllo costante sul lavoro che svolgono le ditte. Ci sarebbe ancora molto da dire, ma ci fermiamo. Per il momento. Abbiamo ascoltato abbastanza il refrain di vecchi temi elettorali. Nessuna amministrazione è esente da errori, e lo sappiamo. L’ex sindaco – conclude Lbc – abbia però almeno l’onestà intellettuale di riconoscere i propri, risparmiandoci la narrazione di un martirio”.