Se non si trattasse di politica potrebbe diventare un claim di pubblicitaria memoria e citare “toccatemi tutto ma non il sindaco Coletta“.

Perchè in estrema sintesi se su una cosa Latina bene comune non intende trattare, scendere a patti, aprire discussioni o confronti è sul fatto che il candidato sindaco per le amministrative a latina del prossimo anno è uno e uno soltanto: il sindaco uscente e leader del movimento Damiano Coletta.

Per il resto l’apertura è massima ma questo è il perno su cui ci si muoverà nelle prossime settimane per costruire il futuro.

Latina Bene Comune, infatti, ha già dato la propria indicazione su quello che sarà il suo candidato alle prossime elezioni, attraverso un’assemblea dei soci che si è espressa in maniera chiara.

Evidentemente per qualcuno, forse anche strumentalmente, l’affermazione era suscettibile di interpretazione altrimenti non sarebbe stato necessario l’ulteriore chiarimento.

Quindi? Lbc è pronta a proseguire il dialogo con le altre forze del campo largo, ma vogliamo farlo nella chiarezza più assoluta.

“Non abbiamo – spiegano – mai preso in considerazione richieste, provocatorie e non, che non partissero da un presupposto: seppur con critiche che accettiamo e siamo pronti ad accogliere, l’esperienza amministrativa del 2016 deve essere considerata come un punto di partenza per poter programmare il futuro. Per Lbc il campo largo non potrà che ruotare attorno alla candidatura di Coletta, che sta già ottenendo i primi apprezzamenti, con il riconoscimento del lavoro fatto in città, un lavoro di risistemazione della cosa pubblica terminato e di cui già si vedono i primi frutti”.

Un messaggio, forse ne saranno necessari altri, chiaro, indirizzato soprattutto ad una parte minoritaria del Pd, che si muove nel campo della legittimità e dello scontato sostegno di un movimento al proprio leader tra l’altro sindaco uscente.

“Stiamo predisponendo un lavoro di ascolto e confronto con le altre forze sociali e politiche della città, partendo dalla comune visione che abbiamo del futuro, rispetto alle tematiche più urgenti. Crediamo che sia necessaria l’unione delle forze che ha a cuore Latina perché – concludono – sarà molto importante, nel 2021, continuare in questo percorso di trasparenza. Anche grazie al Recovery Fund sarà possibile pensare ad una forte accelerazione dello sviluppo del nostro territorio. Lbc è sempre stata aperta al dialogo e al confronto, con il Pd, le altre forze moderate e progressiste e tutte le componenti della società che abbiano la volontà di confrontarsi con capacità di ascolto e di proposta”.