“Il segretario di Lbc, Francesco Giri ha ammesso che il movimento ha fallito. Nel suo intervento in cui apre alle sardine e al Pd per “ragionare finalmente di idee per la città e il suo sviluppo” e “costruire una proposta che punti ad un rilancio credibile della città” usa parole inequivocabili”.

Parole che, secondo il portavoce di Fratelli d’Italia a Latina, Gianluca Di Cocco, evidenziano le mancanze sul piano amministrativo e politico del sindaco Coletta e della sua maggioranza.

“In questi quattro anni, mi domando, non avevano lui ed Lbc un’idea di città? Non avevano una visione su come rilanciare in maniera credibile il capoluogo? Non è forse Francesco Giri parte di una maggioranza monolitica che avrebbe dovuto governare la città e abituarci al bello? Ci siamo trovati in quattro anni, guidati da un’amministrazione sorda alle istanze dei cittadini”.

Insomma il trittico Lbc, Pd e sardine secondo l’esponente del partito della Meloni sa tanto di misto fritto elettorale.

“Lbc oggi apre alle sardine e nuovamente a quel Pd, che non si è mai tirato indietro nel sollevare quelle critiche (giuste) ad un modo di amministrare deleterio da parte della giunta Coletta. Forse ha preso atto della sua incapacità di governare da soli? Un appello invece, di certo non alle sardine, lo facciamo – continua Di Cocco – a tutti quei cittadini, alla società civile, ai professionisti e alle eccellenze che desiderano essere ascoltati, e con loro lavorare per fare a Latina una vera rivoluzione culturale ed economica che possa dare un futuro alle nuove generazioni”.