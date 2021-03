Non è una scienza esatta, ma è un po’ come la meteorologia: alcuni indicatori indicano che… Parliamo dell’assegnazione della varie fasce di rischio, quindi bianca, gialla, arancione e rossa, con tutte le varie sfumature, alle regioni italiane in base al livello di diffusione del covid 19.

Attualmente come sappiamo, la nostra regione si trova in fascia rossa. In questo momento, però, i vari indicatori, primi fra tutti l’incidenza del virus e l’ormai celeberrimo indice Rt, sembrano fotografare una situazione migliorata rispetto alle ultime due settimane.

Insomma, l’indicazione dell’Istituto superiore di Sanità per li Lazio dovrebbe essere quella del ritorno in zona arancione. Non una speranza, ma una realtà dettata da numeri che, se non subiranno una impennata in questi ultimi due giorni, sono abbastanza chiari.

L’incidenza, attestatasi intorno a 214, e l’indice Rt che potrebbe addirittura scendere, se il trend verrà confermato, sotto quota uno, sono parametri decisamente confortanti.

Il ritorno in arancione, però, avrà vita breve. Come sappiamo, infatti, per Pasqua tutta l’Italia sarà in lockdown, nei giorni di sabato 4, domenica 5 e lunedì sei Aprile.