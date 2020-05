Cinque pilastri su cui costruire quella che più che una ripartenza è, a tutti gli effetti, una partenza. Perchè dopo due mesi di quarantena, con l’incubo della convivenza forzata con il Coronavirus, quella che inizierà e gradualmente si snocciolerà nelle prossime settimane l’unica vera certezza è che nulla sarà più come prima almeno per qualche mese.

Questo in sintesi il messaggio del progetto, o vademecum, presentato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Un piano che si regge sulle cosiddette 5 “P”: prudenza, prevenzione, protezione, piccoli passi, progettualità.

Saranno settimane delicate. “Per questo – ha spiegato in videoconferenza Zingaretti – per la Regione ha preparato delle basi di confronto affinchè da subito si faccia in modo che quando si aprirà lo si faccia in sicurezza. E’ importante che arrivino ai cittadini, che gia’ si sono comportati con un immenso senso di responsabilià, quali sono le regole, semplici e chiare da seguire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane”.

Nel corso dell’incontro Zingaretti ha guardato oltre al 4 maggio. Per quanto concerne, ad esempio, parrucchieri ed estetisti, è prevista la misurazione della temperatura all’inizio del turno per gli operatori, mascherina per clienti e operatori, guanti (cambiati per ogni cliente), occhiali e visiera per trattamenti sotto il metro di distanza, cambio della divisa ogni turno, igienizzazione frequente di servizi e postazioni per ogni nuovo cliente, materiali monouso (soprattutto nei centri estetici), attività solo su appuntamento e, infine, un cliente per volta in area reception.

Si tratta solo di una traccia per misure che saranno definite nelle prossime ore ed in vista della futura riapertura.

Per quanto concerne gli stabilimenti balneari accessi limitati (numero massimo clienti esposto all’ingresso), segnaletica sui comportamenti da adottare, limiti di spazio per i clienti e gli operatori (1 metro minimo di distanziamento), distributori gel igienizzante per le mani all’ingresso e distanziamento adeguato degli ombrelloni l’uno dall’altro.

Obbligatoria anche l’igienizzazione degli ombrelloni, lettini e sdraio dopo l’utilizzo, l’igienizzazione frequente di superfici a disposizione dei clienti, camminamenti, bar e ristorante, l’invito a prediligere l’accesso allo stabilimento con prenotazione.

“Puntiamo per sabato o domenica prossima, al termine di una fase di concertazione, di approvare e definire il vademecum per le future riaperture- continua Zingaretti – e da oggi a venerdì ci saranno incontri organizzati per incontrare forze del lavoro e soggetti produttivi per arrivare a un confronto perché ci sia piena concordia e consapevolezza. Il vademecum sarà fondato sulla concertazione, e sarà molto importante per vivere sicuri la responsabilità individuale nel distanziamento, previsto dalle regole”.

Il cronoprogramma è definito. Oggi pomeriggio si comincia con un incontro con il mondo dello sport. Lunedì si discuterà della stagione balneare con i Comuni costieri, le capitanerie e le prefetture. Martedì sarà la volta di negozi e botteghe, con un focus particolare su abbigliamento, food e servizi alla persona; mercoledì i mercati e il commercio su aree pubbliche.

Mercoledì le produzioni cinematografiche. Giovedì e venerdì si tornerà a parlare della stagione balneare: il primo giorno con le associazioni di categoria degli stabilimenti, il secondo con l’Anci e i Comuni lacuali.

Sono comunque in programmazione incontri con tutti gli altri settori, tra cui centri commerciali, trasporti, edili e industrie.