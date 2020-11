Sono oltre 30 le aziende associate ad Unindustria che hanno aderito quest’anno ad una edizione tutta digitale dell’Undicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, il PMI Day 2020, evento promosso dalla Piccola Industria per raccontare ai giovani il mondo delle imprese e far conoscere il loro impegno a favore della crescita e dello sviluppo del territorio.

Quest’anno le aziende apriranno “virtualmente” le loro porte agli studenti, per contribuire a diffondere il loro impegno quotidiano e condividere un momento di esperienza diretta, perché possano comprendere l’importanza del fare impresa, del superare le barriere fisiche e di guardare sempre oltre gli ostacoli.

Il PMI Day si inaugurerà venerdì 20 novembre alle 10 dove, accedendo al nostro portale web www.un-industria.it, sarà possibile iniziare un tour virtuale, delle imprese associate che hanno aderito all’iniziativa, attraverso un viaggio alla scoperta delle nostre piccole e medie imprese che rappresentano il cuore pulsante dell’ economia del Lazio.

“L’incontro “virtuale” di oggi ha rimarcato la grande importanza del legame tra scuola e impresa – ha commentato Fausto Bianchi Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria – anche e soprattutto in un momento così particolare come quello che stiamo attraversando. Dobbiamo continuare a trasmettere ai ragazzi l’importanza e il valore dell’imprenditorialità nella nostra regione e nel nostro Paese, anche per questo abbiamo deciso di dedicare il PMI Day al tema della resilienza, che in realtà è un qualcosa di intrinseco nel mestiere dell’imprenditore”.

Venerdì 20 novembre cinque scuole superiori distribuite su tutto il territorio regionale realizzeranno anche un incontro virtuale con i presidenti dei comitati territoriali di Piccola Industria e alcuni dei nostri imprenditori per un dibattito su imprenditorialità e resilienza, tema di grande attualità e che in questo anno particolare assume una valenza ancora più centrale nella vita delle piccole e medie imprese.

In apertura del PMI Day sarà lanciata la piattaforma con una gallery interattiva delle imprese che hanno aderito alla giornata e un tour digitale straordinario realizzato in realtà virtuale di alcune imprese che rappresentano eccellenze territoriali.

“Abbiamo voluto fortemente realizzare il PMI Day anche quest’anno in cui le premesse erano davvero complesse e il clima di incertezza ci ha accompagnato fino all’ultimo momento. In una fase in cui tutto attorno a noi sta “chiudendo”, dalle saracinesche dei negozi ai confini regionali, e il distanziamento è l’unica arma di cui disponiamo attualmente per combattere questo nemico invisibile, abbiamo – spiega Carla Picozza, imprenditrice referente dell’iniziativa PMI Day per Unindustria – deciso di andare controcorrente e “aprire” seppure virtualmente le porte delle nostre aziende, della nostra struttura e del mondo che ci coinvolge più da vicino che è quello dell’imprenditoria.”