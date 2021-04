“Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”.

Queste le parole, sorprendenti, pronunciate questa mattina dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato

“Mi auguro – ha proseguito d’Amato – che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini”.

Un allarme che non sembra, però, essere condiviso dal governo. Ai microfoni di Agorà, su Rai Tre, il sottosegretario alla difesa Mulè ha detto: “Ieri sera sono arrivate 501.600 dosi di vaccino Moderna che il Comando Operativo di vertice Interforze (COI) sta già confezionando e distribuendo in queste ore. Stasera invece arriveranno oltre 1.346.400 dosi di AstraZeneca che saranno confezionate domani nel corso della giornata e verranno spedite dal tardo pomeriggio”.

Ha poi aggiunto: “Il cambio di passo c’è e si vede, per Pasqua ci saranno oltre 2 milioni di dosi a disposizione. Ce la stiamo mettendo tutta – ha aggiunto – sia per quel che concerne la logistica che la distribuzione e la somministrazione anche attraverso il dislocamento sul territorio nazionale dei centri vaccinali mobili della Difesa in grado di raggiungere le zone più remote del Paese”.

Tra “oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di Astrazeneca”. Queste le parole del Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo a Cagliari per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, insieme al capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. “Stiamo continuando nel nostro giro di verifica perché la macchina sia pronta quando a brevissimo avremo un’alta disponibilità di vaccini” ha aggiunto ricordando che sono già arrivate oltre 500mila dosi di Moderna e ieri sono state consegnate oltre un milione di dosi Pfizer. “Questo darà nuovo fiato alle trombe per poter fare il Piano in maniera coerente” ha concluso.

Nel Lazio, però, i tempi sono strettissimi, e senza la certezza di avere copertura per la seconda somministrazione del vaccino AstraZeneca, la campagna potrebbe davvero subire un stop. Ancora.