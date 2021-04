Come di consueto, a fare il punto della situazione sui contagi da covid 19 nella regione Lazio è l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

Un assessore che non le manda certo a dire, e che dopo aver incassato un importante riconoscimento, visto che il Lazio è la regione dove la campagna vaccinale viaggia più spedita (un vaccino su cinque, in Italia, viene inoculato nella nostra regione), lancia un’accusa molto seria: “La Direzione regionale ha scritto al commissario Figliuolo su una differenza di 97.898 dosi che risultano conteggiate nel contatore nazionale, ma non effettivamente ricevute. Chiesta una verifica alla struttura commissariale”.

Quasi 100mila dosi che mancano all’appello e che potrebbero coprire il fabbisogno di 50mila cittadini del Lazio.

Siamo forse di fronte ad uno scandalo vaccini? Difficile dirlo adesso. Sicuramente una vicenda da tenere sotto osservazione.

Per il resto oggi, nel Lazio, diminuiscono i positivi, anche per la diminuzione dei tamponi analizzati. Sono 1120, su un totale di 12mila test. 43 invece i decessi 727 i guariti. Aumentano i ricoveri, stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%.

“Questa sera dalla mezzanotte – ricorda infine l’assessore – apertura delle prenotazioni per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e 1957). Forte preoccupazione per i tagli del 50% comunicati per le consegne di Astrazeneca del 14 aprile. I dubbi su Astrazeneca rischiano di azzoppare la campagna vaccinale”.