“Potrebbe diventare come la cuffia per nuotare in piscina”. Così, con una metafora di tipo natatorio, l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha definito il così detto patentino covid. “Chi ce l’ha – continua D’Amato – entra in vasca, gli altri no. Un discrimine sano, a tutela della collettività, e che potrebbe essere utile a rilanciare i settori economici in crisi”.

Le persone vaccinate, quindi, avranno una dota di lasciapassare che permetterebbe loro di poter accedere a strutture come palestre, cinema e teatri.

Un attestato di immunizzazione che permetterà di poter tornare ad usufruire di alcuni servizi, come da tempo pregano i gestori, soffocati da lunghi mesi di chiusura.

Già decisa anche la fattispecie. A Roma e nelle altre province non ci sarà una card, come invece dovrebbe essere in Campania. Sarà tutto elettronico: a partire da metà febbraio, il “patentino” si potrà scaricare direttamente sul fascicolo sanitario personale, sul sito LazioSalute, oppure tramite un’app che gli informatici della Pisana stanno già collaudando.

Si accederà tramite lo Spid, il sistema d’identità digitale, le stesse credenziali già sfruttate, tra le altre cose, per i rimborsi del cashback.

Questo tipo di lasciapassare potrà essere usato per sostarsi fuori regione, senza restrizioni in base al colore della regione.

Potrebbe essere il biglietto per riappropriarsi del proprio tempo libero. Ancora D’Amato: “Cinema, teatri, palestre. Se a livello governativo, o europeo, si opterà per un patentino, noi siamo pronti: potrebbe essere un discrimine positivo per regolare alcuni comparti. Pensiamo ai vaccini contro il morbillo a scuola: per iscriverti lo devi fare. O la cuffia in piscina: se ce l’hai entri, altrimenti no. Questo strumento potrebbe diventare cruciale quando la campagna avrà raggiunto numeri rilevanti”.

Con buona pace dei così detto no vax. Insomma, se non ti vaccini, resti in isolamento volontario. E c’è chi dice che saremo anche liberi di non vaccinarci…