La campagna vaccinale, cure che riescono meglio a fronteggiare l’emergenza, eppure il covid continua a fare paura in tutta la regione, ed i numeri di ieri ne sono la testimonianza.

Come se non bastasse, il picco della terza ondata è praticamente alle porte; e l’avvertimento del direttore della Asl di Latina, qualche giorno fa, durante la riunione coi sindaci della provincia, ne è triste testimonianza.

In questo quadro così difficile, va ad inserirsi una vicenda che dovrà avere una soluzione immediata, altrimenti le conseguenze potrebbero essere inimmaginabili.

Proprio ieri, infatti, è scaduto il contratto, già prorogato 4 volte e non più prorogabile, col consorzio Ati. Un consorzio di aziende private che ‘aiuta’ Ares, l’azienda regionale responsabile del servizio di soccorso, il così detto 118, nel presidio del territorio regionale.

Tanto per capirci, Ares mette in campo 170 equipaggi di ambulanze, mentre Ati andava a completare il fabbisogno giornaliero coprendo altre 90 postazioni.

Ora, senza un contratto, chi andrà a coprire questi posti?

Sappiamo bene che in caso di emergenza essere veloci nel soccorso può fare la differenza tra la vita e la morte. Da oggi un terzo delle postazioni resterà scoperto, e sarà un po’ più rischioso, soprattutto in alcune parti della regione, ammalarsi.

Tra l’altro, la regione, e Ares nel caso specifico, non può neanche, in questo momento, attingere dalla graduatoria del concorso pubblico per guidatori di ambulanza, visto che la procedura è bloccata a causa di un ricorso presentato da alcuni partecipanti.

E allora? Che fare?

Servono autisti, e a ben guardare ce ne sarebbero. A metà Marzo, infatti, 60 autisti di Ares, che per un anno, con continue proroghe di un contratto interinale, hanno lavorato su tutto il territorio, sono rimasti a casa. A loro, si aggiungano 12 autisti, sempre provenienti da agenzie interinali, che hanno lavorato all’ospedale Umberto Primo di Roma.

Tutte queste persone sono pronte. Si sono formate ed hanno fatto esperienza sul campo nel periodo peggiore, durante la prima e la seconda ondata del covid.

Staremo a vedere cosa deciderà la regione, su loro e sulla questione della carenza di personale Ares.

Il covid, purtroppo, è più fortunato di noi umani: può fregarsene delle beghe burocratiche.