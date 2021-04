Lazio, domani ed il 23 il vaccino per il covid arriva nelle carceri: sarà somministrato il farmaco di Moderna

Anche nelle carceri del Lazio arriva il vaccino contro il covid 19. A rendere noto la piacevole novità è il segretario della FNS Cisl Lazio, Massimo Costantino, che in una nota alla stampa scrive: “Finalmente il personale di polizia penitenziaria, ma anche i detenuti, effettueranno i vaccini all’interno delle carceri. Le date indicate sono il 22 e 23 aprile”.

Tra l’altro, come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, il farmaco somministrato non sarà quello di Jansen (il così detto Johnson&Johnson), ma quello di Moderna, “come indicato da alcune direzioni della regione al personale stesso tramite avvisi interni”, sottolinea Costantino.

Dagli interventi previsti per domani e dopo domani resterebbe escluso, almeno in questa prima fase, quella parte di personale penitenziario non solo che non opera all’interno del carcere, come coloro che espletano, ad esempio, servizi istituzionali di scorte.

“Occorre più attenzione – conclude Costantino – per il personale tutto delle carceri e non solo. Meglio tardi che mai, ma di fatto solo questo personale risultava escluso da tali vaccinazioni”.