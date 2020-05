Lavori fino al 16 luglio sulla Pontina. Gli interventi, come sottolineato dall’Anas, riguardano il rifacimento dell’asfalto in entrambe le direzioni e saranno effettuati in tratti saltuari (dal km 10,500 al km 67).

Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito il restringimento di carreggiata e il transito sarà consentito sempre su una corsia.

Per particolari e necessarie esigenze lavorative verranno istituite, temporaneamente, uscite obbligatorie sulla viabilità locale.

I cantieri saranno attivi dalla mezzanotte di oggi mercoledì 20 maggio fino alle 24 del 16 luglio e i lavori verranno eseguiti in più fasi sia diurne che notturne.

Gli interventi rientrano in un investimento del valore di 8 milioni di euro ed altri analoghi sono già programmati per ulteriori 9 milioni di euro.