Qualche rallentamento del traffico si sta verificando in questi giorni sulla strada regionale 637, diramazioni Frosinone e Gaeta, dove sono in corso lavori dell’Astral dal km 4 al km 5 in territorio di Ceccano per ripristinare un muro di contenimento.

All’altezza del cantiere la carreggiata è ridotta ed è stato istituito un senso unico alternato regolato dal semaforo, con limite di velocità di 30 chilometri orari dalle 7.30 alle 17.30.

I disagi non dovrebbero comunque durare molto. La fine dei lavori è prevista venerdì prossimo.