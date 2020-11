Disagi in vista per gli automobilisti della zona tirrenica della provincia di Latina per il prossimo periodo.

Stando ad una comunicazione dell’Anas, infatti, si stabilisce la chiusura al traffico della corsia della Galleria Tempio di Giove direzione Sud-Nord a partire dalle ore 11 del 2 dicembre 2020 e fino alle ore 22 del 19 dicembre 2020.

La Galleria è entrata a far parte della rete trans-europea TEN, categoria che richiede l’esecuzione di lavori di adeguamento. Tali interventi rendono necessaria la parziale chiusura per il periodo indicato. Il traffico proveniente da Sud verrà deviato nella corsia direzione Nord-Sud su cui verrà istituito il doppio senso di marcia.

Inoltre, ANAS informa che la Strada Statale 699 “Abbazia di Fossanova” (la cosiddetta Frosinone-Mare), a partire dal 23 novembre e fino al 6 gennaio 2021, è interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione stradale dal km 0+00 al km 20+500, con attivazione di sensi unici alternati e impianti semaforici mobili.