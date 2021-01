Il presidente dell’Avis comunale di Cisterna di Latina Aldo Maurizi fa un bilancio dell’anno appena trascorso in ambito donazionale.

Un anno segnato dalla terribile pandemia che ha portato con sé tanta sofferenza. Questi eventi si sono tradotti però in altrettante sfide, sfide che ci hanno trovati pronti come volontari ad affrontare, tutti uniti, un percorso di cambiamento – sia esterno che interno.

L’anno si chiude positivamente, i nostri Soci Donatori hanno effettuato: 1278 donazioni di Sangue Intero – 412 di Plasmaferesi 312 di EritroPlasmaferesi e 3 PiastrineAferesi.

Abbiamo avuto 161 aspiranti donatori e 134 Nuovi Iscritti e 126 cancellati da statuto, per un anno che si chiude con 1119 Soci Donatori Attivi e un totale di 2007 Donazioni + 145 rispetto al 2019 in percentuale un +7.8.

Le scelte che come consiglio direttivo abbiamo intrapreso in questo anno appena trascorso sono state apprezzate dai nostri soci donatori.

Buoni propositi per l’anno nuovo? Il nostro slogan per il 2021 sarà” Regalare il sangue e il plasma, per alzare la media delle donazioni”.

Sensibilizzare i cittadini al dono di sangue e plasma, necessari sempre, non solo in tempo di Covid-19.

“In questi mesi di pandemia si è parlato molto di uso del plasma “iperimmune” donato da persone guarite dal Covid-19 e trasfuso ai pazienti ricoverati: una cura sperimentale, che – sottolinea il presidente Maurizi – la scienza sta ancora validando, ma che ha avuto grande eco mediatica. Quello che forse è passato sottotraccia e di cui non si parla mai abbastanza, invece, è l’importanza del dono di plasma e sangue sempre, per garantire continuità ai Centri trasfusionali e quindi assicurare una terapia a chi ha malattie diverse dal Covid-19 ed è altrettanto bisognoso di cure”.

Come si impiegano sangue e emocomponenti? Il plasma è utilizzato nella cura di molte patologie e nella preparazione di farmaci salvavita; ne beneficiano i grandi ustionati, gli emofilici, i pazienti che soffrono di disturbi della coagulazione o di deficit immunitari gravi, di malattie neurologiche ed epatiche. Il sangue donato viene usato per trasfusioni in casi di anemie acute o croniche. Serve nelle emorragie acute di tipo traumatico (incidenti) e negli interventi chirurgici: per una protesi all’anca ne occorrono fino a 5 sacche (una sacca donata corrisponde a 450 grammi), per un intervento a cuore aperto anche 12; quantità che ovviamente lievitano per i trapianti.