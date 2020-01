L’Avis comunale di Cisterna di Latina in prima linea per prevenire l’emergenza di sangue nel Lazio e in provincia di Latina.

Il centro ha programmato un calendario, per gennaio, ricco di possibilità per i donatori.

I prelievi, iniziati dal 3 gennaio, si potranno, infatti, effettuare anche domani venerdì 17 gennaio, dalle 7:30 ale 10:30.

Dal primo gennaio l’Avis comunale non effettuerà più i prelievi il lunedì.

Il centro di Cisterna sarà, inoltre chiuso a gennaio, il lunedì, il martedì, il giovedì e il sabato.

Donare il sangue, infatti, è una scelta consapevole, di altruismo che può contribuire a fronte di carenze che spesso si verificano per aiutare chi, purtroppo, vive in momento di difficoltà.

Il dono del sangue è un’esperienza di vera solidarietà, di notevole valore civico ed etico, un gesto di grande generosità, che permette di salvare tante vite umane.