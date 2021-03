“L’emozione di essere una piccola matrioska…” Questa la frase con cui l’attrice di Latina, Serena Iansiti, svela su Instagram la sua gravidanza postando la copertina di Vanity Fair Italia che titola: “Mai stata così Serena” e dice che il suo progetto più grande è la maternità.

Non svela il sesso del bambino che tiene per sé e per il suo compagno, il direttore della fotografia Ferran Paredes Rubio.

L’attrice ha ottenuto molto successo con la fiction su Rai 1 in cui interpreta Livia Lucani, il soprano che cerca di conquistare il cuore del commissario Ricciardi. La serie è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e la pontina è entrata perfettamente nel ruolo. Tra poco potrà dedicarsi al ruolo più dolce, quello di mamma.