Gli uffici dei vigili del fuoco di Latina resteranno chiusi al pubblico per tutto il periodo in cui il territorio resterà in zona rossa, quindi fino al 6 Aprile.

Per le istanze di atti e procedimenti si invita ad usare esclusivamente i seguenti canali telematici:

Email: comando.latina@vigilfuoco.it

Email PEC: com.latina@cert.vigilfuoco.it

Email PEC (Uff. Prevenzione Incendi): com.prev.latina@cert.vigilfuoco.it

E’ possibile anche chiamate il numero 0773 40861