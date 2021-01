Un video decisamente indicativo per chi conosce la zona, poi le foto apparse sul profilo instagram @maisobriax a fugare ogni dubbio.

Questo pomeriggio il rocker più famoso d’Italia, o il secondo, dipende dai gusti, era sul lungomare di Latina per girare un video, come evidente in uno scatto nel quale sembra parlare con un drone che lo sovrasta.

Sul video postato su instagram, poi, la data del cinque febbraio: che il buon Luciano stia preparando a tutti una sorpresa per quel giorno? Beh, non bisognerà aspettare molto per scoprirlo.