Nuova visita della Lega alla mensa della Caritas di Villaggio Trieste a Latina.

Una delegazione formata dal parlamentare europeo Matteo Adinolfi, dai consiglieri comunali Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta e al coordinatore provinciale di Lega Giovani, Marco Maestri, ha incontrato il direttore della Caritas di Latina, Angelo Raponi.

Illustrato il lavoro svolto dai volontari in una situazione di disagio sociale, aggravata dalla pandemia del Coronavirus e dalla crisi economica.

Da oggi i volontari della protezione civile che garantivano una sorveglianza giornaliera presso la struttura di Villaggio Trieste saranno disponibili solo il lunedì e il venerdì nelle ore di servizio della mensa: un ulteriore disagio per chi opera tra mille difficoltà a servizio del prossimo.

“Già nelle scorse settimane – spiega Adinolfi, raccogliendo le segnalazioni e le preoccupazioni dei volontari della Caritas – avevamo chiesto alle istituzioni una maggior presenza nel quartiere proprio nelle ore di servizio della mensa. Soprattutto per dare l’idea che lo Stato e il Comune non lascino soli i volontari a gestire un’emergenza sociale ed economica sempre più pressante. Un’emergenza che, come raccontano i tanti dati che emergono da questa crisi e che fotografano un Paese dove le nuove povertà sono sempre più striscianti, investe anche categorie sociali finora sconosciute come professionisti e titolari di partite Iva”.

L’appello di Adinolfi e dei consiglieri comunali della Lega, Carnevale e Valletta, è di unire le forze per trovare soluzioni rapide e concrete anche alle condizioni di degrado in cui l’amministrazione comunale ha lasciato il quartiere.

“Solo pochi mesi fa – concludono – abbiamo assistito alla passerella di sindaco e assessori per l’inaugurazione delle giostre, ora quel parco giochi è inservibile, preda dell’incuria e dell’erba alta. Per non parlare dei tanti migranti, per lo più clandestini, che affollano le panchine lì intorno e che senza un segnale preciso da parte delle Istituzioni si sentono autorizzati a dettare legge anche sui residenti del quartiere, spesso terrorizzati nell’attraversare il parco anche per recarsi a fare la spesa. Ci auguriamo di vedere un segnale di attenzione al quartiere e per non lasciare soli gli operatori della Caritas che vanno ringraziati per il grande lavoro svolto sul territorio”.