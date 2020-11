Misure mirate e restrittive per evitare l’ennesima impennata di contagi legati al dilagare della pandemia da coronavirus.

Sono quelle messe in atto nelle ultime ore, e comunicate dal sindaco di Latina, in diretta Facebook.

Per quanto concerne via Neghelli sarà istituita da sabato la zona a traffico limitato dalle 12 alle 15 al fine di evitare assembramenti in questa fascia oraria.

“Ovviamente – spiega Coletta – anche dopo le 15 non ci sarà il via libera ma continueranno i controlli da parte della polizia locale”.

Concordata con le forze dell’ordine anche il presidio anche in altre zone considetare sensibili, come Corso della Repubblica.

La stretta deve essere data nei prossimi giorni. L’auspicio è che le misure restrittive si traducano in un rallentamento dei numeri di contagio e in una maggiore linearità della curva.

“Sono un segnale per consentire di sottolineare come sia importante la responsabilità collettiva. Inibendo l’accesso a piazza Loffredo abbiamo eliminato una criticità. Oggi dobbiamo renderci conto che il pericolo più grande oltre a quello del Covid è di morire per uno scompenso cardiaco o diabetico per fare un esempio. se le terapie intensive sono dedicate solo a pazienti Covid questo non è possibile. Si sta lavorando, al Goretti, purtroppo, in una situazione di grandissima difficoltà. Le misure vanno in questo senso”.

Per quanto concerne il futuro della Regione Lazio, oggi in zona gialla, il rischio è che possa essere inserita o nella fascia arancione o rossa.

“Tutto, purtroppo, dipende dal numero delle persone che richiedono una ospedalizzazione. Si chiama zona 4 – spiega Coletta – quella in cui al numero in crescita dei contagi non corrisponde la possibilità delle strutture ospedaliere di farvi adeguatamente fronte. In questo momento abbiamo bisogno di un maggiore controllo della fascia domiciliarie. Siamo in una fase estremamente delicata che se non gestita pregiudicherà il futuro di tutti”.