Un epilogo che ha quasi dell’ovvio quello che riguarda via Della Rosa.

La strada da mesi è in condizioni di degrado crescente, percorrerla rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità dei cittadini e dei residenti.

Il manto stradale è solo un pallido ricordo a causa degli effetti della mancata manutenzione da una parte e del crescere delle radici dei pini dall’altra che lo hanno sollevato costringe gli automobilisti a manovre pericolose e ad occupare il centro della carreggiata.

I residenti da tempo chiedono interventi rapidi e mirati ma a causa di un rimpallo di competenze e, nonostante le rassicurazioni fornite in diverse occasioni dal sindaco Coletta, tutto è rimasto fermo.

Oggi, 30 maggio, a causa del peggioramento delle condizioni di sicurezza, con un’ordinanza, via della Rosa è stata interdetta al traffico.

È stato istituito il divieto transito e sosta, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e mezzi della ditta esecutrice dei lavori.

“Il provvedimento – spiega l’amministrazione comunale di Latina – è la premessa per una serie di interventi di messa in sicurezza e manutenzione della via che da molti anni presenta un manto stradale in condizioni di pericolosità. Nei prossimi giorni verranno completati gli atti per un avvio celere dei lavori.”