Scuole a rischio chiusura a Latina per l’alto numero di contagi riscontrato soprattutto in alcuni istituti. Questa mattina è in corso un incontro in prefettura. Il prefetto Maurizio Falco incontrerà il sindaco Damiano Coletta e i responsabili della Asl del capoluogo pontino per capire come muoversi.

Sono i licei Majorana e Manzoni e la scuola media Leonardo Da Vinci di Latina a destare le maggiori preoccupazioni. Qui infatti è stato registrato un aumento dei contagi. Sono 50 i nuovi casi tra gli studenti negli ultimi giorni che abbassano notevolmente l’età media dei contagiati.

Intanto anche dalla politica si chiede la chiusura delle scuole. Nicoletta Zuliani ha spiegato come troppo spesso i docenti devono posticipare il vaccino a causa delle continue quarantene a cui sono obbligati per contatti con positivi.