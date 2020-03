Latina scalda i motori in vista delle elezioni amministrative del 2021.

A scendere in campo per primo, come da copione, il sindaco uscente Damiano Coletta.

Gli incontri si sommano in modo ufficiale e meno. L’ultimo, solo in ordine di tempo, è quello che si è svolto per aprire il confronto sul programma al circolo cittadino.

L’entusiasmo c’è, la voglia di fare anche ma basterà un world cafè per dare la volata all’amministrazione uscente?

Il vero nodo sta qui, sta nel fatto che Coletta, come tutti i sindaci che si presentano alle elezioni con una consiliatura alle spalle, dovrà dare ragione ai cittadini prima di tutto di quanto, previsto nel programma 2016, non è stato fatto.

E dovrà farlo anche mettendo sul tavolo delle trattative con i possibili alleati le ragioni delle falle esistenti, delle azioni mancate, dei ritardi accumulati.

Che Latina Bene Comune abbia perso la carica rivoluzionaria e l’entusiasmo, esterno, che l’ha vista protagonista ormai quasi quattro anni fa è dato accertato.

L’imperativo è recuperare terreno consapevoli che da soli questa volta sarà complicato riuscire a vincere.

Certo si può sempre sperare nell’autolesionismo del Pd che sembra, di nuovo, spaccato sulla possibilità di aprire un dialogo con Coletta e sulla sua candidatura.

E sicuramente le dita sono incrociate nella speranza che le spaccature che contraddistinguono il centrodestra, letteralmente imploso ai primi tentativi di unità e coesione, come dimostrano i casi di Terracina e Fondi, si ripercuotano in modo inesorabile anche a Latina.

Ma la fortuna si deve anche costruire. Coletta ha un anno di tempo per tessere alleanze, per creare e rafforzare la squadra, per dare un’accelerazione ai progetti per lo sviluppo di Latina.

Se riuscirà nell’impresa avrà una carta in più da giocarsi nel 2021 tramutando quei caffè in consensi.