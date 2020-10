Archiviata la campagna elettorale e le amministrative 2020 i partiti cominciano aguardare con pià pragmatismo a quelle del prossimo anno che riguarderanno Comuni di primo piano a partire dal capoluogo pontino.

Da una parte c’è il sindaco Coletta sostenuto senza se e senza ma da Latina bene comune ha da tempo iniziato la propria marcia verso la ricandidatura ma anche per costruire un fronte aperto e plurale che lo sostenga.

Dall’altra i partiti di centrodestra che devono decidere come muoversi e se lavorare o meno nell’ottica di una coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Se la Lega, per voce del coordinatore comunale Valiani, ha già detto che il centrodestra unito non è un’opzione ma la strada da seguire se si vogliono evitare gli errori compiuti in passato, a prendere posizione ora, ma lo ha fatto anche in passato, Fratelli d’Italia.

“Programma elettorale e poi candidato sindaco. Sono questi gli step da affrontare e Fratelli d’Italia lavorerà affinché – interviene il vice coordinatore regioale del Lazio, Enrico Tiero – si giunga a costruire una solida impalcatura per le comunali 2021”.

Insomma senza temi su cui convergere è inutile discutere di chi abbia l’onore e l’onere di tradurli in azione.

“La prima cosa su cui lavorare è il programma elettorale. Abbiamo la necessità di mettere nero su bianco le cose che vanno fatte per il futuro. In tal senso credo vada menzionato quanto sta, con impegno e dedizione, mettendo in campo il gruppo di lavoro coordinato dal portavoce comunale Gianluca di Cocco. Lavoro che porteremo all’attenzione degli alleati. Dopodiché si potrà passare a scegliere il candidato sindaco”.

In questi mesi il toto nomi l’ha fatta da maggiore. C’è chi vorrebbe un candidato donna, chi storce il naso, chi un professionista accreditato, chi l’espressione delle classe dirigente che nei partiti è cresciuta e si è formata.

In vista di una possibile coalizione sapere oggi a chi, tra i papabili alleati Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, possa ambire ad esprimere la cadidatura migliore è prematuro. Ma Tiero su un fattore è certo, no ai civici.

“Dobbiamo scegliere un candidato politico, espressione della politica. Il civismo, come dimostra Coletta, ha fatto tantissimi danni, non è adatto a guidare la città. Tutti in Fratelli d’Italia stanno facendo un grande lavoro. Un partito che non è fatto di un solo uomo ma di tanti che lavorano e si impegnano per farlo crescere e sta raggiungendo risultati molto importanti. Questo anche grazie agli amici che hanno deciso insieme a me da ormai due anni di condividere questa bellissima esperienza, in primis Gianluca Di Cocco e Pasquale Cardillo Cupo”.

Proprio in questa ottica di crescita e radicamento, nelle prossime settimane saranno aperti tutta una serie di circoli nei vari comuni in aggiunta a quegli esistenti con il solo fine di rafforzare il partito.

Le prime riguarderanno Pontinia, Gaeta, Sermoneta, Cori e Lenola e così via fino a coprire tutti e 33 i comuni.

“Colgo l’occasione – conclude Tiero – per fare un grosso plauso al nostro eurodeputato per l’ottimo lavoro fatto a Terracina. Lavoro che ci ha portato a confermare il sindaco Tintari, la persona giusta al posto giusto”.