Taglio dei parlamentari, sì, no, forse.

E il forse è l’incognita maggiore perchè riguarda il dati dell’affluenza, delle persone che fisicamente decideranno di andare a votare e che misureranno di fatto, non l’esito del referendum, ma l’imprinting ce i partiti riescono ancora a dare su temi importanti quali la riduzione del numero di eletti che ad oggi siedono in Camere e Senato.

Il problema si poco in modo marginale nelle Regioni e nei comuni chiamati al voto. Di più in quelli in cui i seggi saranno aperti solo per il referendum come nel caso di Latina.

Qui si misurerà la voglia di partecipazione dei cittadini alla politica e al futuro istituzionale del proprio Paese, in termini di rappresentatività, anche in un momento complesso come quello che l’emergenza Covid in corso rappresenta.

Mentre i seggi si allestiscono, le sanificazioni avanzano, le posizioni si scontrano. I partiti si spaccano, i movimenti scalpitano e la battaglia tra “sì” e “no” avanza.

Quello del 20 e 21 settembre è un referendum confermativo. La legge di riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari porta, se approvata, i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200.

L‘istituto dei senatori a vita è conservato fissandone a 5 il numero massimo e saranno ridotti anche gli eletti all’estero con i deputati che passano da 12 a 8, i senatori da 6 a 4.

Non è richiesto, infatti, il raggiungimento del quorum e la riforma costituzionale sottoposta a referendum entrerà in vigore solo se approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendente da quante persone si recano ai seggi.

Un grattacapo non irrilevante per i partiti che su questo si dovranno contare. Ad oggi, tolta qualche dichiarazione di voto da questo o quel partito il referendum non sembra entusiasmare o riscaldare gli animi.

Per capire se in effetti si tratti di una sensazione o di un dato non resta ch attendere il risultato, dell’affluenza in primis.